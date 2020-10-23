



Надо отметить, что в этом году пресс-служба не публиковала отчета об уборке урожая на участке Александра Лукашенко. Последние несколько лет такие репортажи публиковались регулярно. Иногда к уборке привлекали известных людей: бизнесменов, чиновников, артистов.





Надо отметить, что ранее часть урожая с участка Александра Лукашенко передавалась в дар ветеранам, детские дома, дома престарелых. Впрочем, возможно, им была передана вторая половина урожая этого года.





Также, по информации телеграм-канала, Александру Лукашенко в ходе его поездки в Слуцкий район подарили пармезан годичной выдержки. Он сказал, что поделится им с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным и своим помощником Александром Косинцем.



