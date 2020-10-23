



"Я сбиваю, но она держится. Состояние не очень хорошее. Запахи, кстати, чувствую", — рассказал Воронецкий "Народной Воле"





Поскольку тест подтвердил коронавирус, его семье также пришлось уйти на самоизоляцию.





Воронецкий не исключает, что мог заразиться на работе. Ранее стало известно, что коронавирусом заболел руководитель комиссии по международным делам Палаты Представителей Андрей Савиных. Воронецкий также входит в состав этой комиссии.





"Не обнимались, но действительно получилось так, что близко ко мне Андрей подходил. На самом деле в Палате Представителей много кто болеет. Видно, Божья кара", —говорит Воронецкий.





В частности, по его словам, заболели почти все члены комиссии по охране здоровья и многие депутаты, которые избирались по минским округам.