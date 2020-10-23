Наконец, появился и текст анонса мероприятия в поддержку Лукашенко, на которое, как стало известно накануне, планируют свозить автобусами, маршрутками и поездами со всей страны.





Показательно, что в объявлении – две знаковые ошибки, свидетельствующие о полной безграмотности готовивших текст людей.









Специально для составителей: "стела" пишется с одной "л", а воскресенье – через "ь", а не "и".