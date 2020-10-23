В Беларуси готовят к запуску новую систему контроля интернет-трафика

«Эта система стоит уже у каждого провайдера и готовится к запуску», — рассказал он.





По словам источника, после запуска системы контроля трафика властям Беларуси будет проще блокировать VPN — технологии обхода блокировок интернет-ресурсов.





Что касается сегодняшних проблем с доступом к домену Telegram — https://t.me — у абонентов A1, то новая система контроля трафика здесь ни при чем. Скорее всего, речь идет о попытках заблокировать канал NEXTA ( признан властями Беларуси экстремистским. — Прим. ред.) или мессенджер Telegram целиком.





Наш источник подтверждает версию сбоев связи при попытке соединиться с некоторыми каналами, которая озвучена на специализированных ресурсах, посвященных проблемам развития мессенджеров. В частности, Telegram Info объяснил проблемы попытками подменить защищенные создателями мессенджера протоколы передачи информации на протоколы, которые могут быть взяты под контроль белорусским провайдером.





Сам мобильный оператор A1 заявил на своей странице в «Твиттере», что проблемы с доступом к сайту мессенджера Telegram t.me накануне вечером, 22 октября, коснулись только пользователей браузера Google Chrome и продлились чуть более часа. Ресурс оставался доступным через другие браузеры, например Microsoft Edge или Opera, отметили в A1.





Проблемы с доступом к Telegram сотовый оператор объяснил «техническими причинами». По утверждению A1, перебои с доступом к t.me у его пользователей наблюдались в течение чуть более чем часа, после чего около 20:50 доступ удалось восстановить в полном объеме через все браузеры.





Какие именно технические проблемы привели к перебоям с доступом к Telegram, в компании A1 пока не уточняют.







