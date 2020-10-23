Новая FM-радиостанция может появиться в Беларусь: Ать-два!









Министр сообщил, что Минобороны рассматривает возможность объединить принадлежащие ему медиа — телекомпанию «ВоенТВ» и Военное информационное агентство «Ваяр». В планах ведомства создать дополнительные каналы вещания в интернете в видео- и аудиформатах. Интернет-канал уже начал вещание в тестовом режиме, интернет-радиостанция начнет вещание в Сети в ноябре.

К октябрю 2021 года стоит цель выйти уже на FМ-радиостанцию», — сказал Хренин.



