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Выпускники БНТУ обратились к руководству университета

700 фамилий было на подписном листе в момент публикации 22 октября. От выпуска-1977 до выпуска-2020 окончившие Белорусский национальный технический университет просят администрацию ВУЗа перейти на сторону добра, прекратить запугивание, шантаж и отчисление студентов.

Ректору БНТУ Харитончику С.В. и первому проректору Вершине Г.А. адресовали выпускники свое обращение «в силу непростой ситуации, складывающейся в стенах университета, и беспрецедентного давления, оказываемого на студентов ВУЗа из-за их гражданской позиции, вызванной крайне неоднозначной внутриполитической ситуацией в Республике Беларусь».

Студэнты і выкладчыкі сабралі каля галоўнага корпуса БДУ на мірнай акцыі пратэсту. Менск. 19 жніўня, 2020 г. Фота: ТК / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Учившиеся в БНТУ в разные года отметили, что их университет всегда славился прогрессивностью и либеральностью взглядов, открытостью к диалогу со студентами. Они сослались на п.1.2 ст.2 Кодекса Республики Беларусь об образовании, которая говорит об упоре на «приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистический характер образования». Напомнили руководству университета и п.5.1 ст.18 того же кодекса, который за «гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у студента активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной культуры».

«Особую настороженность, недоумение и боль вызывают факты прямого запугивания, откровенные угрозы и попытки устрашения в адрес студентов БНТУ путём вызова сотрудников ОМОН и прокуратуры, имевшие место со стороны руководства 30.09.2020 г. и зафиксированные на кадрах видео, сделанных очевидцами этих событий, а также иные эпизоды, обсуждаемые в студенческом сообществе».

Они осудили репрессии и выразили солидарность студентам своего и других ВУЗов страны.

Призвали Ректорат:

соблюдать Конституционные права студентов на свободу выражения гражданской позиции;
полностью прекратить явное или скрытое преследование студентов в связи с их активной гражданской позицией;
гарантировать безопасность нахождения студентов и их неприкосновенность на территории университета.
Они также поддержали требования миллионов белорусов о проведении честных президентских выборов, прекращении насилия и освобождении политических заключенных.
ЮТ Belsat.eu
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