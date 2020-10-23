На выставке «Осенний салон» обнаружили плагиат





Картина авторства Pokras Lampas (MĀRK H H R M M N Y, 150×200 см, 2019 год). Фото из Instagram-аккаунта pokraslampas





К журналистам данного онлайн-журнала обратился один из посетителей выставки, сообщив, что картина художника Евгения Шумского, выставленная на продажу на «Осеннем салоне — 2020», очень похожа на работу всемирно известного художника-каллиграфа Pokras Lampas. Изучив снимки картин, журнал написал материал на эту тему.





В тексте издания говорилось о том, что сразу несколько полотен художника Шумского являются практически точными копиями Pokras Lampas.





Работа Евгения Шумского, которая представлена на «Осеннем салоне — 2020» («Геометрия», 90×70 см, 2020 год). Фото из Facebook «Осенний салон 2020»





Вскоре ситуацию прокомментировали и организаторы выставки. Они признали, что работы Е. Шумского являются плагиатом. Картины были сняты с экспозиции.





Организаторы выставки написали на странице в Facebook, что «поддерживают разнообразие мнений, но осуждают плагиат, каким бы он ни был».



