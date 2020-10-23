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В Минске "Красная" зона появится во второй больнице

Медицинское учреждение запасается средствами защиты на два месяца вперед перед стартом приема пациентов с COVID-19

фото носит иллюстративный характер

Вторая городская клиническая больница Минска с завтрашнего дня начнет принимать пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.

С 23 октября медицинское учреждение разграничат на две зоны: чистую и "красную". "В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты", - сообщили в министерстве, пишет sputnik.by

По данным Минздрава, на сегодняшний день от пандемии в Беларуси пострадали более 90 тысяч человек. В 945 случаях был зафиксирован летальный исход. С момента появления COVID-19 в стране провели почти 3 млн тестов на выявление заболевания.
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