В Минске "Красная" зона появится во второй больнице

фото носит иллюстративный характер





Вторая городская клиническая больница Минска с завтрашнего дня начнет принимать пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.





С 23 октября медицинское учреждение разграничат на две зоны: чистую и "красную". "В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты", - сообщили в министерстве, пишет sputnik.by





По данным Минздрава, на сегодняшний день от пандемии в Беларуси пострадали более 90 тысяч человек. В 945 случаях был зафиксирован летальный исход. С момента появления COVID-19 в стране провели почти 3 млн тестов на выявление заболевания.



