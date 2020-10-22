Никита Игнатюк / Kyky.org





Об этом рассказал TUT.by его отец Александр.





27-летнего парня задержали во время протестов 4 октября. В тот день он снялся с гидрантом от водомета. Около 19:50 был задержан. Никиту арестовали на 15 суток по статье 23.34.





Когда срок отбывания заключения закончился, парня не выпустили из центра изоляции правонарушителей, а перевели в ИВС на Окрестина. Никита проходит подозреваемым по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.





21 октября его отец заявил, что продаёт дом в деревне Ястребель, чтобы собрать деньги на оплату услуг адвоката сыну. За несколько часов неравнодушные белорусы собрали ему 20 тысяч рублей.