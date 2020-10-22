В Польше фактически запретили аборты, признав их «неконституционными»

Как сообщает Reuters, теперь аборт будет разрешен только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью жизни и здоровью матери. До этого врожденный порок плода был одним из немногих законных оснований для прерывания беременности в Польше, — около 98% абортов в стране делали именно по этой причине.





Правящая партия Польши Право и справедливость (PiS) давно стремилась ограничить право на аборт, но отступила из-за негативной реакции общественности — «черного протеста». В 2016 году против выступили около 100 тысяч человек. Большинство судей Конституционного суда назначила именно PiS.





Как сообщает BBC, недавно в партии заявили, что прерывание беременности даже при серьезных пороках плода — нарушение Конституции, согласно которой каждая жизнь нуждается в защите.









В преимущественно католической Польше одни из самых строгих законов в Европе в отношении абортов.





После протестов левых и либеральных партий в 1993 году был принят закон, который предусматривал три легальных основания для аборта: если беременность угрожает жизни или здоровью матери, если у плода обнаружат тяжелый и необратимый дефект или неизлечимую болезнь или если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.





По словам активистов, которые защищают право на аборт, в последние годы врачи часто отказывали в процедуре по религиозным соображениям или под давлением начальства.