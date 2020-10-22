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2-я клиническая больница Минска целиком переходит на прием больных коронавирусом

2-я городская клиническая больница в Минске практически целиком переходит на примем коронавирусных больных, сообщает Минздрав.


В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты. В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и «красных» зон.

Главврач Сергей Прусевич рассказал в комментарии БЕЛТА, что лишь одно отделение сохранят свой профиль:

 — Больница практически полностью переходит  на оказание помощи пациентам с COVID-19. Одно отделение — урологическое — продолжит работать в своем режиме, в том числе там будет оказываться помощь пациентам с проктологической патологией и выполняться оперативное лечение.

Сергей Прусевич добавил, что протоколы лечения пациентов с COVID-19 пересмотрены. Кардинально они не изменились, но предусмотрен более четкий подход при назначении определенных препаратов.
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