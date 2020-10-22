2-я клиническая больница Минска целиком переходит на прием больных коронавирусом
2-я городская клиническая больница в Минске практически целиком переходит на примем коронавирусных больных, сообщает Минздрав.
В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты. В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и «красных» зон.
Главврач Сергей Прусевич рассказал в комментарии БЕЛТА, что лишь одно отделение сохранят свой профиль:
— Больница практически полностью переходит на оказание помощи пациентам с COVID-19. Одно отделение — урологическое — продолжит работать в своем режиме, в том числе там будет оказываться помощь пациентам с проктологической патологией и выполняться оперативное лечение.
Сергей Прусевич добавил, что протоколы лечения пациентов с COVID-19 пересмотрены. Кардинально они не изменились, но предусмотрен более четкий подход при назначении определенных препаратов.
20:25 22/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение