



В больнице подготовлены отделения, палаты, есть в достаточном количестве (более чем на два месяца) средств индивидуальной защиты. В каждом отделении организованы шлюзы для чистых и «красных» зон.





Главврач Сергей Прусевич рассказал в комментарии БЕЛТА , что лишь одно отделение сохранят свой профиль:





— Больница практически полностью переходит на оказание помощи пациентам с COVID-19. Одно отделение — урологическое — продолжит работать в своем режиме, в том числе там будет оказываться помощь пациентам с проктологической патологией и выполняться оперативное лечение.





Сергей Прусевич добавил, что протоколы лечения пациентов с COVID-19 пересмотрены. Кардинально они не изменились, но предусмотрен более четкий подход при назначении определенных препаратов.