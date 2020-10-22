



В Жодино у минчанина С. живут друзья, здесь он много раз бывал на футбольных матчах и в гостях. Но последние два месяца на связь выходил не часто. Два месяца назад он вынужден был бежать из страны. Он рассказал EX-PRESS.BY о том, похожа ли Беларусь на антиутопию Оруэлла, стоит ли верить фоткам жилья в интернете, и почему он хочет вернуться на родину.





«Разговор-рассуждение двух друзей»

«Я родился и вырос в Минске, — рассказывает молодой человек. — На календаре 21 октября, а это значит, что я уже более двух месяцев нахожусь в вынужденной «командировке». Причиной ее стал «перехваченный» телефонный разговор, который был публично преподнесен как «разговор исполнителя и организатора забастовки на одном из столичных заводов». Хотя это был разговор-рассуждение двух друзей, которые общаются ежедневно на разные темы: спорт, политика, работа, отдых...





Очень неприятно было слышать свой голос, который звучал во всех госСМИ. Белорусское общество в данный момент и не такие вещи обсуждает по телефону и негативно высказывается в адрес системы, МВД, чиновников и президента. Так вот, через два дня, учитывая, что в Беларуси не работает закон и людей наказывают по надуманным причинам, было принято решение уехать. Хотя планов таких не было, так как я считаю себя честным и законопослушным гражданином.





19 августа я пересек государственную границу родной Беларуси и Украины. Сразу скажу, чувства эти сложно передать словами. Это прежде всего пустота, когда вынужден покидать родину, потому что здесь ты не нужен и здесь небезопасно. Здесь не работают законы, здесь ненавидят людей, здесь человеческая жизнь ничего не стоит. Все напоминает книгу 1984 Джорджа Оруэлла.





Уехать, благо, пришлось не в одиночестве, а с лучшим другом — человеком, которому доверяю и которого уважаю. Уезжали мы на собственном автомобиле.





На границе проблем не было. Только тоска по дому с каждым километром все больше и больше притупляла сознание. Первую ночь мы остановились между границей и Киевом в небольшом городе. На утро собрались с мыслями и попытались спланировать свою дальнейшую судьбу.





В Киеве не стеснялись завышать цены на жилье

В итоге через пару дней мы переехали в Киев. Первым делом обратились к знакомым, чтобы помогли с поиском жилья на ближайшую неделю-две.





На тот момент местное население уже было в курсе, что очень много белорусов переезжает в Украину. Они не стеснялись завышать цены на жилье. Это был неприятный момент.





Снимать квартиру посуточно очень дорого, проще сразу на месяц. Но так как мы не знали, сколько будем находиться в Киеве, пришлось жертвовать деньгами.





Тогда хотелось скорее сделать визу в Польшу, уехать туда, трудоустроиться и работать. Чтобы были деньги на жилье и питание. Итого за 2,5 недели проживания в Киеве на жилье у нас ушло около 500 евро. Это очень много. Знали бы, что так будет, сняли бы сразу на месяц и на окраине города. И кстати, первую ночь в Киеве мы провели в съемной квартире за 1100 гривен в сутки, она была прокуренная, грязная, и выглядела, как притон. Понятное дело, мы сразу съехали с неё в более-менее приличное жилье. Поэтому никогда не доверяйте фоткам жилья в интернете.





Целую неделю мы пытались найти возможность получить польскую визу, пока не наткнулись в интернете на контакт Белорусского дома в Варшаве. Там нам подсказали подойти в посольство РП в Киеве и рассказать свою историю. В итоге, после визита в посольство и подготовки документов на визу, через 5 дней нам открыли гуманитарные визы (про них можно почитать в интернете). Сразу скажу, по этим визам можно только пребывать на территории Польши, но работать по ним официально нельзя.









За пару дней мы собрались с мыслями, подготовились и уехали в Польшу. Киев запомнился тёплым приемом друзей и знакомых. Если бы не их поддержка, я думаю, пришлось бы вернуться домой. Мысли такие были…





«Стольким людям пришлось уехать. А это самые умные и честные люди»

Границу Украины и Польши проходили с трудом: польские пограничники впервые столкнулись с такими визами, было много вопросов, уточнений. Но в итоге нас пустили, предварительно уточнив адрес, где мы планируем отбыть 10-дневный карантин. И снова на помощь пришли друзья- знакомые, которые приютили нас на 10 дней у себя.





На данный момент мой друг работает в Польше по своей специальности автослесаря, я переехал в Литву. Здесь работаю в логистике. Снимаю комнату, так как квартиру одному тянуть дорого. Домой очень хочется, это даже на обсуждается.





Самое печальное в том, что стольким людям пришлось уехать. А это самые умные и честные люди, которые любят Беларусь и хотят жить дома, а не в эмиграции. А пока получается: и здесь ты чужой, и дома — «чужой». Только в Европе ты нужен как рабочая сила, а в Беларуси — вообще не нужен.





Я очень хочу вернуться домой! В Беларуси мне куст сирени возле подъезда дороже, чем пальма на берегу моря… Политическое убежище я не просил, помощи не просил. Паспорт гражданина Республики Беларусь ни за что не поменяю! Я не преступник, правда — на моей стороне».