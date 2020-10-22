Минздрав озвучил последнюю статистику по COVID-19: только официально 738 новых случаев за день
А ведь мы знаем, что официальной статистике верить нельзя - она не отражает реальную ситуацию и сильно занижена.
Официально в Беларуси на 22 октября зарегистрированы 90 380 человек с положительным тестом на COVID-19 (+ 738 новых случаев за день)
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 945 пациентов (плюс четыре за последние сутки).
На самом деле гораздо больше. Но сколько точно при этой власти мы никогда не узнаем.
17:11 22/10/2020
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