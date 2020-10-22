







Об этом сообщила в фейсбуке его дочь Александра.





Ранее она писала, что отец перестал выходить на связь с середины дня 21 октября и просила связаться с ней тех, кто мог что-то знать о его местонахождении.





О пропаже поэта сообщал и белорусский "ПЕН-Центр со ссылкой на супругу поэта. Она рассказала, что попрощалась с Дмитрием в 11 утра недалеко от дома, после чего он перестал выходить на связь. "Все телефоны молчат, в сети нет", — писала Анна Строцева.





Поэт участвовал в акциях протеста, а также о ситуации в стране писал в своих стихах