21 октября был объявлен тендер на выполнение «услуг по перевозке тел умерших (погибших) людей для проведения судебно-медицинских экспертиз и на временное хранение в морг», пишет naviny.media





Тела следует доставлять в герметичных пакетах «с учетом обеспечения санэпидембезопасности и норм морали». Приступать к работе нужно срочно — с 23 октября.





Тендер объявило Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Брестское ЖКХ». Один из секторов этого предприятия отвечает за перевозку тел и проведение захоронений.





В разговоре с представителем заказчика Naviny.by выяснили, что в Брестском районе незапланированно возросло число умерших, так что «израсходовались бюджетные средства и возникла дополнительная потребность».





На первое время бюджет выделил 3900 рублей, «по 150 рублей на единицу».





«Люди намного больше стали умирать. Если будет увеличение, мы снова изменим годовой план. Только из-за коронавируса этого и увеличили. Потому что люди умирают. Не очень всё радужно», — рассказал заказчик в частном порядке.





В случае если ЖКХ Брестского района не вложится в выделенную сумму, то перевозку тел будут проводить за собственные средства, а потом объявят новую закупку.





Так сколько же белорусов умирает от COVID-19?





По данным на 22 октября, с начала года в Брестском районе умерло 894 человека, об этом Naviny.by рассказала Елена Стасюк — начальник сектора по текущему содержанию кладбищ и проведению захоронений при КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ».





Это на 103 человека больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Таким образом, прирост составляет 13%.





Население Брестского района — 45,5 тысячи на 1 января 2020 года.





В то же время, по официальной статистике Минздрава по состоянию на 22 октября, за весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончалось 945 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.





Минздрав регулярно получает обвинения в том, что его статистика по смертности от коронавирусной инфекции значительно занижена. Так, одним из аргументов является тот факт, что в июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первые полгода побила пятилетний рекорд.





Причем информация об этом резком скачке смертности белорусов просочилась из сводок ООН, куда Белстат посылает национальные отчеты.

Статистику по численности умерших ведомство не публикует с марта 2020 года — времени, когда Беларусь накрыла первая волна коронавируса.

Однако на основании национального отчета по смертности для ООН специалисты делают вывод, что смертность по COVID-19 от Минздрава занижена примерно в 10-15 раз!



