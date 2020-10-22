У стелы устанавливают сцену - власти готовятся к своему митингу?





С утра четверга минчане заметили активность возле стелы: там появились заграждения, устанавливают конструкцию, похожую на сцену или трибуну, передает TUT.BY





Напомним, бюджетников и работников госпредприятий планируют массово свозить на провластные митинги в Минск. Предположительно, они пройдут в субботу и воскресенье (24 и 25 октября).





Возле стелы сегодня еще и меняют камеры на столбах, но как пояснили порталу, конкретно это ни с какими митингами не связано





По неофициальной информации, митинги в инске пройдут в двух точках. Одна будет у стелы, вторая — на Октябрьской площади.





Кстати, сегодня днем установку оборудования заметили и на площади.



