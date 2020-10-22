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У стелы устанавливают сцену - власти готовятся к своему митингу?

У стелы «Минск — город-герой» с утра работает техника


С утра четверга минчане заметили активность возле стелы: там появились заграждения, устанавливают конструкцию, похожую на сцену или трибуну, передает TUT.BY.

Напомним, бюджетников и работников госпредприятий планируют массово свозить на провластные митинги в Минск. Предположительно, они пройдут в субботу и воскресенье (24 и 25 октября).

Возле стелы сегодня еще и меняют камеры на столбах, но как пояснили порталу, конкретно это ни с какими митингами не связано

По неофициальной информации, митинги в инске пройдут в двух точках. Одна будет у стелы, вторая — на Октябрьской площади. 

Кстати, сегодня днем установку оборудования заметили и на площади.
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