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Подлость этой власти безгранична: в единственный день приема передач арестантов массово вывезли из изолятора на Окрестина

Сегодня стало известно, что многих арестантов из изолятора на Окрестина вывезли в Барановичи, в том числе некоторых журналистов, которых судили на этой неделе и наказали большими сроками. В итоге осужденные остались без передач.

Подлость этой власти безгранична: в единственный день приема передач арестантов массово вывезли из изолятора на Окрестина
Как сообщает БАЖ, из журналистов в Барановичи перевели Алеся Любенчука, Всеволода Зарубина, Вадима Замировского, Артема Майорова.

Журналистки Елена Довнар и Дарья Спевак остались на Окрестина.

Передачи для арестованных как на Окрестина, так и в изоляторе в Барановичах сейчас принимают только раз в неделю - в четверг. В 9:00 у изолятора на Окрестина уже было более ста человек, пришедших с передачами для своих родных. Но сделать этого они не смогли.

Прямо на глазах у пришедших большая колонна автозаков с задержанными выехала в Барановичи. Люди, стоявшие в очереди, пытаются узнать, остались ли их родные на Окрестина.

Те же, кого вывезли, остались без передач, врзможно, на все время ареста, поскольку велика вероятность, что в следующий четверг арестантов повезут обратно в Минск и снова родные не смогут ничего им передать.

Как известно, условия в белорусских изоляторах - сталинские. Там нет ни нормального туалета, ни горячей воды, людям не дают возможности принять душ, еду вряд ли можно назвыать съедобной. Оставляя людей без передач эта власть целенаправленно не просто лишает их свободы, а создает условия, равные пыткам. 
"Белорусский партизан"
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