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Участвовавший в испытании вакцины «Спутник V» депутат Госдумы заболел COVID-19

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, участвовавший в испытании российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заболел COVID-19.

Валерий Гартунг. Фото: пресс-служба Госдумы Рф

Об этом сообщает udf.by со ссылкой на «Интерфакс» в среду, 21 октября.

Парламентарий предположил, что получил плацебо, а не настоящий препарат.

На своей странице в Facebook член «Справедливой России» указал, что получил положительный результат накануне. «Чувствую себя хорошо, температуры нет», — написал Гартунг.

15 сентября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от коронавируса.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ранее прививку от COVID-19 данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.
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