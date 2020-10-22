Участвовавший в испытании вакцины «Спутник V» депутат Госдумы заболел COVID-19
Депутат Госдумы Валерий Гартунг, участвовавший в испытании российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заболел COVID-19.
Валерий Гартунг. Фото: пресс-служба Госдумы Рф
Об этом сообщает udf.by со ссылкой на «Интерфакс» в среду, 21 октября.
Парламентарий предположил, что получил плацебо, а не настоящий препарат.
На своей странице в Facebook член «Справедливой России» указал, что получил положительный результат накануне. «Чувствую себя хорошо, температуры нет», — написал Гартунг.
15 сентября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от коронавируса.
О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ранее прививку от COVID-19 данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.
09:55 22/10/2020
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