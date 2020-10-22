Валерий Гартунг. Фото: пресс-служба Госдумы Рф





Об этом сообщает udf.by со ссылкой на «Интерфакс» в среду, 21 октября.





Парламентарий предположил, что получил плацебо, а не настоящий препарат.





На своей странице в Facebook член «Справедливой России» указал, что получил положительный результат накануне. «Чувствую себя хорошо, температуры нет», — написал Гартунг.





15 сентября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от коронавируса.





О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ранее прививку от COVID-19 данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.



