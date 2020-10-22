Житель Гродно повторно заразился коронавирусом
Стало известно состояние здоровья жителя Гродно Вячеслава Лико, который повторно заразился COVID-19.
Как пишет sb.by, первый раз он переболел в июле, но в лёгкой форме. Осенью, через два с половиной месяца, неожиданно коронавирус вернулся. На этот раз всё было серьёзнее. 50-летнего мужчину госпитализировали в Гродненскую областную больницу медицинской реабилитации. Там он уже вторую неделю и чувствует себя гораздо лучше. На этой неделе ожидается выписка.
Специалисты говорят, что случаи повторного заражения крайне редки. Они изучаются.
09:55 22/10/2020
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