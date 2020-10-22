В Беларуси утвердили новые правила расследования авиапроисшествий





Документ определяет цель и порядок расследования происшествий и инцидентов с гражданскими авиалайнерами, назначения состава соответствующей комиссии, взаимодействия с заинтересованными государствами и организациями, а также ведение учета и отчетности результатов расследования.





Требования распространяются на всех субъектов, на которые распространяется действие Воздушного кодекса Республики Беларусь. Среди них организации, граждане, индивидуальные предприниматели, которые занимаются разработкой, испытанием, производством, сертификацией, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом авиационной техники, а также выполняют и обеспечивают полеты, подготовку персонала и участников расследования, сообщает minsknews.by





Организации и граждане, виновные в умышленном сокрытии инцидента в области авиации, а также искажении информации о них, повреждении или уничтожении бортовых и наземных средств объективного контроля, будут обвиняться в соответствии с законодательством.









Также в документе зафиксирована классификация авиационных происшествий. Контролирует их отнесение к тому или иному классу управление безопасности полетов Департамента по авиации.





Департамент по авиации расследует авиационные инциденты, а Межгосударственный авиационный комитет — происшествия и серьезные авиационные инциденты.





В соответствии с постановлением цель расследования — предотвратить происшествия в авиасфере в будущем, а не поиск виновной стороны.





Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



