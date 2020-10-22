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Минчанка нашла возле своего дома две радиоактивные пластины

Вчера на номер «101» от жильца дома по четвертому Радиаторному переулку поступило сообщение о подозрительном предмете.

 

Находка была сделана на территории частного домовладения. Выяснилось, что при проведении земляных работ хозяйкой  был обнаружен пластиковый круглый предмет, на котором нанесен знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» Н-058.

По прибытии к месту вызова работниками химической и радиационной защиты  было ограждено место происшествия и проведены замеры радиационного фона по альфа-, бета- и гамма-излучению непосредственно у предмета. Превышения нормы по радиационному фону не зафиксировано.
 
В результате вскрытия пластикового предмета были обнаружены две металлические круглые пластины медного и серебристого цвета, по результатам проведенных замеров:

на поверхности пластины серебристого цвета обнаружено бета-излучение. На расстоянии 10 см радиационный фон соответствует естественному;
на поверхности пластины медного цвета обнаружено альфа-излучение. На расстоянии 10 см радиационный фон соответствует естественному. 
 
Пластиковая коробка с металлическими пластинами была изъята работниками МЧС.
Blizko.by
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