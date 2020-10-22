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Испания стала первой страной в Европе, где число заражений COVID-19 превысило миллион

Испания стала первой страной в Евросоюзе, в которой зарегистрировали более 1 млн зараженных коронавирусом за время пандемии в мире, сообщает газета "Паис".

Согласно данным испанского министерства здравоохранения, число зарегистрированных заражений коронавирусом в стране выросло до 1005295, пишет interfax.by. Теперь Испания находится на шестом месте в списке стран мира с самым высоким числом выявленных заражений COVID-19.

За последние 24 часа в стране выявили коронавирус у 16973 человек, 156 человек, заразившихся ранее, скончались. Всего за время пандемии в Испании скончалось 34,3 тыс. человек.
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