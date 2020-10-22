В Минске судья отменила 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла
Минский городской суд отменил 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла на Окрестина. Как сообщает "Радио Свобода", 21 октября судья Диана Кучук отменила постановление суда Московского района Минска относительно активистки Галины Логацкой и отправила её дело на рассмотрение к другому судье.
Активистка получила 7 суток административного ареста за участие в пикете 14 сентября возле Красного костёла. Женщина на суде не признала вины, а после выхода из изолятора оспорила постановление. На рассмотрении жалобы Логацкая доказывала, что её судили с многочисленными нарушениями.
20 октября активистка вышла из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина после отбытия 15 суток за участие в первом марше пенсионеров. Женщина собирается обжаловать и это решение.
08:29 22/10/2020
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