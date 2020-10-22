В Минске судья отменила 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла





Активистка получила 7 суток административного ареста за участие в пикете 14 сентября возле Красного костёла. Женщина на суде не признала вины, а после выхода из изолятора оспорила постановление. На рассмотрении жалобы Логацкая доказывала, что её судили с многочисленными нарушениями.





20 октября активистка вышла из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина после отбытия 15 суток за участие в первом марше пенсионеров. Женщина собирается обжаловать и это решение.