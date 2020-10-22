+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Минске судья отменила 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла

Минский городской суд отменил 7 суток ареста, которые активистка уже отбыла на Окрестина. Как сообщает "Радио Свобода", 21 октября судья Диана Кучук отменила постановление суда Московского района Минска относительно активистки Галины Логацкой и отправила её дело на рассмотрение к другому судье.


Активистка получила 7 суток административного ареста за участие в пикете 14 сентября возле Красного костёла. Женщина на суде не признала вины, а после выхода из изолятора оспорила постановление. На рассмотрении жалобы Логацкая доказывала, что её судили с многочисленными нарушениями.

20 октября активистка вышла из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина после отбытия 15 суток за участие в первом марше пенсионеров. Женщина собирается обжаловать и это решение.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]