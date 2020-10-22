Картина уличного художника Бэнкси продана почти за $10 млн

«Японский мостик» Клода Моне / sothebys.com



Полотно Show Me The Monet (Покажи мне Моне) британского уличного художника Бэнкси было продано на аукционе за 9,8 миллиона долларов. Об этом в среду, 21 октября, сообщил аукционный дом Sotheby’s.





Так, картина является своего рода цитированием творения французского импрессиониста Клода Моне Японский мостик. Только у Бэнкси природная идиллия Пруда с водяными лилиями (другое название полотна Моне) нарушена обществом потребления, которое символизируют сброшенные в пруд тележки из супермаркета и дорожный конус, пишет telegraf.by





Бэнкси — самый известный уличный художник. В своих работах он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, направленным против политики, войны и капитализма. До сих пор личность художника не раскрыта, существует множество версий того, кто скрывается за творческим псевдонимом.





Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью.





Как сообщалось, в британском Ноттингеме появилось новое граффити — девочка, которая играет с шиной, как с обручем. Бэнкси подтвердил в Сети, что это его работа.



