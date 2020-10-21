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В Москве стендап-комики собрали 700 000 рублей в поддержку белорусов

В Москве стендап-комики собрали на благотворительных концертах 700 000 российских рублей (более 22 тысяч белорусских рублей) в поддержку репрессированных белорусов.

Об этом на своей странице в "Инстаграме" рассказал белорусский комик, работающий на телеканале ТНТ, Павел Залуцкий, передает "Еврорадио".

"Спасибо большое всем комикам, площадкам, организаторам и зрителям! Вместе мы — сила!" — написал Залуцкий.



Все собранные деньги пошли в фонды BY_help, BySol и "Честные люди".
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