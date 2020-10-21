



Сейчас стало известно: милиционеру пока что ничего не будет (Следственный комитет продлил проверку аж на три месяца), а вот женщину все же будут судить за участие в несанкционированной акции, пишет TUT.BY





Сама Наиля Гусакова рассказывала TUT.BY, что стала свидетельницей того, как сотрудники милиции остановили машину, которая посигналила в знак солидарности с проходящими мимо людьми.





— Возле машины собрались милиционеры, в том числе сотрудники ГАИ, были там и простые люди, — поясняла собеседница. — Я слышала, как люди кричали «Выпускай!» Там стоял мужчина в ярко-голубой куртке, мне показалось, что возле него собралось много сотрудников в милицейской форме, и я выскочила вперед, честное слово, чтобы его защитить: решила снять на видео происходящее.





Дальнейшее, признается Наиля, стало для нее полной неожиданностью: милиционер в кепке и черной маске, натянутой почти до глаз, вдруг ударил ее — да так, что девушка упала на землю.





— Он стоял спокойно, вполоборота от меня, и я даже не ожидала, что он меня ударит, — продолжает Наиля. — Он ничего мне не сказал. Мгновение — прилетает удар, и я падаю. Следующие минуты две я не очень хорошо помню. Пришла в себя, когда меня уже держала незнакомая женщина и давала воду. Спустя некоторое время я поняла, что нет моего телефона. На стоянке оставались правоохранители, мы с друзьями туда вернулись. Пожилой милиционер спросил, в чем дело. Мы сказали, что нет телефона. Он зашел в микроавтобус, куда увели майора, который меня ударил, нашел телефон и вернул его мне. Так получилось, что после удара милиционера увели в сторону, в микроавтобус, его коллеги, а меня в другую сторону оттащили люди, которые там были.





МВД прокомментировало инцидент заявлением в телеграм-канале, полностью оправдав действия милиционера.





-Экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления.





Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания.





В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, — говорится в комментарии МВД.









Наиля получила уведомление, что в отношении нее начат административный процесс по ч.1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), повестка в суд пока не приходила, пишет TUT.BY.





Из протокола об административном правонарушении следует, что Наиля Гусакова 13 сентября приняла участие в несанкционированном пикетировании и уличном шествии у ТЦ «Элегант», «демонстрировала плакат с неустановленной на нем надписью, выражая тем самым свое отношение к проводимой кампании по выборам Президента Республики Беларусь» (так написано в документе, напомним, что президентские выборы прошли 9 августа — Прим. TUT.BY). Саму Наилю пока не опрашивали, она на момент составления протокола была на лечении в больнице.