







Власти Гданьска и Гдыни во вторник объявили о решении отказаться от проведения новогодних гуляний на улице из-за пандемии.





В течение десятилетий Гданьск и Гдыня приглашали жителей и туристов на концерты под открытым небом. Кульминацией новогодних вечеринок, организованных городами, в течение многих лет было шоу фейерверков, которое недавно превратилось в лазерное шоу (из соображений защиты животных).





Варшава объявила об отмене массовых новогодних мероприятий еще 17 октября, затем с таким же решением выступили власти Познани.





Польская столица отменила новогодние гуляния впервые более чем за 10 лет. На данный момент в Польше действует запрет на собрания более 20 человек, и если он останется в силе в декабре, то организация праздника станет невозможной.









При принятии решения власти городов также исходят из экономических соображений. В Варшаве организация новогоднего праздника стоит несколько миллионов злотых и в год беспрецедентного снижения налоговых поступлений подобные мероприятия считаются расточительством.





Об отмене празднования также заявили власти Ченстоховой и ряда других польских городов.





Напомним, 21 октября в Польше суточный прирост заражений коронавируса впервые за время эпидемии превысил 10 000 случаев.