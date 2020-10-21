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Варшава и другие города Польши отменяют празднование Нового года из-за пандемии

Власти нескольких городов Польши, в том числе столицы, объявили об отмене массовых праздников на Новый год из-за пандемии коронавируса.


Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Власти Гданьска и Гдыни во вторник объявили о решении отказаться от проведения новогодних гуляний на улице из-за пандемии.

В течение десятилетий Гданьск и Гдыня приглашали жителей и туристов на концерты под открытым небом. Кульминацией новогодних вечеринок, организованных городами, в течение многих лет было шоу фейерверков, которое недавно превратилось в лазерное шоу (из соображений защиты животных).

Варшава объявила об отмене массовых новогодних мероприятий еще 17 октября, затем с таким же решением выступили власти Познани.

Польская столица отменила новогодние гуляния впервые более чем за 10 лет. На данный момент в Польше действует запрет на собрания более 20 человек, и если он останется в силе в декабре, то организация праздника станет невозможной.


При принятии решения власти городов также исходят из экономических соображений. В Варшаве организация новогоднего праздника стоит несколько миллионов злотых и в год беспрецедентного снижения налоговых поступлений подобные мероприятия считаются расточительством.

Об отмене празднования также заявили власти Ченстоховой и ряда других польских городов.

Напомним, 21 октября в Польше суточный прирост заражений коронавируса впервые за время эпидемии превысил 10 000 случаев.
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