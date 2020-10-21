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Не оттепель: Подруге семьи Бабарико, которая попала в СИЗО КГБ, продлили срок ареста

Суд Центрального района Минска отклонил жалобу на продление срока содержания под стражей Светланы Купреевой, подруги семьи Бабарико. Об этом рассказал адвокат Евгений Пыльченко. Также он отметил, что это решение будет обжаловано в Минском городском суде, сообщает Tut.by.




11 октября Светлане Купреевой суд продлил срок содержания под стражей до 6 месяцев. Ее адвокат подал жалобу на это решение. Сегодня суд Центрального района Минска ее рассмотрел.

— Жалобу отклонили, — говорит Евгений Пыльченко. — В течение 24 часов можно подать жалобу в Минский городской суд, что я и сделаю. И суд ее рассмотрит. Если и на этот раз ее отклонят, а следствие само не захочет изменить меру пресечения, то Светлана останется под стражей до 11 декабря.

Напомним, Светлана Купреева — близкая подруга семьи Бабарико и бывший член его инициативной группы, сейчас на пенсии, но подрабатывала в мелких фирмах бухгалтером. Под стражей она находится уже больше 4 месяцев. Ее задержали 11 июня и поместили в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня — заключенной под стражу.
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