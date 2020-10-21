











11 октября Светлане Купреевой суд продлил срок содержания под стражей до 6 месяцев. Ее адвокат подал жалобу на это решение. Сегодня суд Центрального района Минска ее рассмотрел.





— Жалобу отклонили, — говорит Евгений Пыльченко. — В течение 24 часов можно подать жалобу в Минский городской суд, что я и сделаю. И суд ее рассмотрит. Если и на этот раз ее отклонят, а следствие само не захочет изменить меру пресечения, то Светлана останется под стражей до 11 декабря.





Напомним, Светлана Купреева — близкая подруга семьи Бабарико и бывший член его инициативной группы, сейчас на пенсии, но подрабатывала в мелких фирмах бухгалтером. Под стражей она находится уже больше 4 месяцев. Ее задержали 11 июня и поместили в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня — заключенной под стражу.



