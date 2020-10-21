+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Бресте судили задержанных в воскресенье журналистов

Суд перенес рассмотрение административных дел внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца и фотокорреспондента «Брестской газеты» и журнала «Бинокль» Романа Чмеля. Им вменяется участие в несанкционированном шествии 18 октября, пишет TUT.BY.


Журналистов задержали 18 октября на проспекте Машерова, когда они выполняли свои профессиональные обязанности — освещали воскресное шествие. Их доставили в Ленинский РОВД, а затем определили в изолятор временного содержания, где они провели трое суток до суда. Сотрудники милиции посчитали работу журналистов участием в несанкционированном массовом мероприятии и составили на них протоколы по статье 23.34 КоАП.

21 октября Романа Чмеля и Максима Хлебца доставили в суд. Защитники журналистов попросили предоставить время для ознакомления с материалами административных дел. Суд их ходатайства удовлетворил. По делу Максима Хлебца объявили перерыв до 22 октября, Романа Чмеля — до 23 октября. Из зала суда они вышли на свободу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]