В столинском ИВС не принимают передачи для арестованных





С новыми проблемами столкнулись в Столине местные правозащитники. Они пытаются морально и материально поддержать жителей Бреста, отбывающих административный арест в ИВС Столинского РОВД. Но тамошнее начальство предъявило им определённые требования.





Как рассказала Медиа-Полесью одна из местных активисток Оксана Добриянец, правозащитникам предложено вначале заплатить за питание арестованных в ИВС за весь период их нахождения там. Только после этого у них станут принимать передачи.





За журналиста Игоря Барановского, например, требуется заплатить 270 рублей, за Тихона Клюкача – 350 рублей.



