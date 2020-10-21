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В столинском ИВС не принимают передачи для арестованных

Требуют сначала внести предоплату за их питание.


С новыми проблемами столкнулись в Столине местные правозащитники. Они пытаются морально и материально поддержать жителей Бреста, отбывающих административный арест в ИВС Столинского РОВД. Но тамошнее начальство предъявило им определённые требования.

Как рассказала Медиа-Полесью одна из местных активисток Оксана Добриянец, правозащитникам предложено вначале заплатить за питание арестованных в ИВС за весь период их нахождения там. Только после этого у них станут принимать передачи.

За журналиста Игоря Барановского, например, требуется заплатить 270 рублей, за Тихона Клюкача – 350 рублей.

Таких денег у местных правозащитников нет, а собрать быстро не получается.

Накануне они уже выполнили одно условие руководства ИВС и собрали 148 рублей 50 копеек, чтобы поддержать отбывающую здесь сутки девушку из Бреста. Передали ей теплую одежды, средства гигиены и продукты.

В настоящее время в ИВС Столинского РОВД административный арест отбывают семеро граждан, которых сюда доставили из Бреста. Среди них 6 мужчин и одна девушка.
"Медиа-полесье"
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