Берегите себя! Минздрав обновил статистику по COVID-19 и она пугает





Официально в стране выявлено 89 642 случая COVID-19 с начала эпидемии +733 за последние сутки).





Смертельных исходов — 941 (4 за сутки). Но на самом деле это не так. Официально власти занижают статистику по смертности от коронавируса в 10-15 раз и это было доказано исследованием по заьолеваемости в апреле-июне.





Официально выздоровело 80 905 пациентов. Число проведенных тестов — более 2,26 млн.





В первую волну официальный порог в 700 случаев был преодолен в середине июня.





Вторая волна эпидемии уже привела к отмене плановой госпитализации в больницы.