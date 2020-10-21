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Берегите себя! Минздрав обновил статистику по COVID-19 и она пугает

За последние сутки в стране официально зафиксировано 733 новых случая заражения коронавирусом.


Официально в стране выявлено 89 642 случая COVID-19 с начала эпидемии +733 за последние сутки). 

Смертельных исходов — 941 (4 за сутки). Но на самом деле это не так. Официально власти занижают статистику по смертности от коронавируса в 10-15 раз и это было доказано исследованием по заьолеваемости в апреле-июне.

Официально выздоровело 80 905 пациентов. Число проведенных тестов — более 2,26 млн.

В первую волну официальный порог в 700 случаев был преодолен в середине июня. 

Вторая волна эпидемии уже привела к отмене плановой госпитализации в больницы. 
"Белорусский партизан"
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