Берегите себя! Минздрав обновил статистику по COVID-19 и она пугает
За последние сутки в стране официально зафиксировано 733 новых случая заражения коронавирусом.
Официально в стране выявлено 89 642 случая COVID-19 с начала эпидемии +733 за последние сутки).
Смертельных исходов — 941 (4 за сутки). Но на самом деле это не так. Официально власти занижают статистику по смертности от коронавируса в 10-15 раз и это было доказано исследованием по заьолеваемости в апреле-июне.
Официально выздоровело 80 905 пациентов. Число проведенных тестов — более 2,26 млн.
В первую волну официальный порог в 700 случаев был преодолен в середине июня.
Вторая волна эпидемии уже привела к отмене плановой госпитализации в больницы.
"Белорусский партизан"
17:17 21/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение