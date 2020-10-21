"Поступил в больницу мужчина с болью в области рёбер слева и в н/конечностях, находился под конвоем. Со слов пациента, избили. Положили в травму.

Заведующий распорядился убрать все стулья. Сопровождающие начали возникать, что им присесть негде, позвали администрацию.

Администрация решила перевести пациента в реанимацию. Коллеги из травмы туда позвонили, чтобы они тоже стулья попрятали. «Стулья не предназначены. Covid всё-таки, посещения нет».

Сопровождающие начали и там снова возникать, что им негде расположиться.

Один из заведующих при них и администрации встал на колени (к стене лицом), заложил руки за голову и сказал: «Говорят, так можно четверо суток стоять», а затем встал и ушёл", - , а затем встал и ушёл", - рассказал историю телеграм-канал "Белые халаты".





Несмотря на то, что к сообщению было прикреплено фото экрана с анамнезом: пациент жаловался, что 18 октября, в день большого протестного марша, его избили сотрудники милиции, некоторые не поверили в реальность истории.









Однако, несмотря на все сомнения, у Еврорадио получилось подтвердить, что эта история произошла в действительности.





В Больнице скорой медицинской помощи подтвердили, что завотделением и милиционеры действительно поспорили о стульях. Журналисты узнали имена медиков, которые так выразили свой протест.





— Там были настроены их [милиционеров. — Еврорадио] вообще вытурить, но не получилось. Стулья позабирали, чтобы они не сидели. Милиционеры даже вызывали своего начальника, который туда приезжал и разбирался. Человека, которого привезли милиционеры, медики решили не отдавать и держать до последнего, чтобы он снова не попал им в руки, — рассказывает Еврорадио медик.





По словам фельдшера скорой помощи, которая общается с сотрудниками БСМП, обстановка там сейчас напряжённая.





— Сейчас идут репрессии. В БСМП руководство составляет списки тех, кто ходит “за оппозицию”, чтобы с ними не продлевать контракт. Там сейчас на них идёт давление по полной, — рассказывает врач.





Медики из БСМП ещё в августе одними из первых высказались о жестоких избиениях и травмах протестующих, с которыми им пришлось столкнуться на работе.





Также медики БСМП чётко обозначали свою позицию, выходя на мирные акции против насилия и в знак солидарности с народом. Некоторые медики после акций протеста были задержаны и осуждены.