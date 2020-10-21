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Дмитрий Кохно стал ведущим на ТНТ - поклонники в восторге

Телеведущий Дмитрий Кохно будет ведущим на российском канале ТНТ в шоу "Холостяк". Об этом он сообщил в своем Instagram.

Дмитрий Кохно заменит ведущего Петра Фадеева, который занимал эту должность с самого первого сезона.


Вот что рассказал Дмитрий Кохно в интервью "Комсомолке":

- Я пока не могу раскрывать все подробности о съемках проекта «Холостяк». Но несколько лет назад мне предлагали даже стать героем проекта. Звонок от продюсера поступил за несколько недель до моей свадьбы с Надеждой. Поэтому от предложения я отказался.

Любовь спасет мир! И любая попытка ее найти, пусть даже таким сложным математическим методом, как в шоу «Холостяк», имеет возможность получить успех. Когда мне предлагали стать героем шоу, я поинтересовался у его создателей, правда ли они хотят, чтобы я нашел свою любовь? «Мы об этом мечтаем», - ответили продюсеры. 

Так вот теперь я тоже в команде тех, кто верит, что отыскать настоящую любовь возможно даже в реалити-шоу! 

Премьера восьмого сезона шоу «Холостяк» состоится весной 2021 года на ТНТ. В этот раз 25 красавиц будут бороться за сердце Тимати. 

Напомним, что телеведущего Дмитрия Кохно уволили с проекта «Удача в придачу» в августе 2020 года. Причиной стало осуждение насилия со стороны силовиков. В сентябре Дмитрий Кохно получил 10 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («Участие в несанкционированных массовых мероприятиях»).
Источник: marketing.by
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