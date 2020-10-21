+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Беспредел в законе: парень сфотографировался с гидрантом водомета, а на него завели уголовное дело

Никита Игнатюк после 15 суток ареста задержан еще на 72 часа и проходит подозреваемым по уголовному делу.

Беспредел в законе: парень сфотографировался с гидрантом водомета, а на него завели уголовное дело
Никита Игнатюк отбыл 15 суток, однако снова задержан на 72 часа. Александр Игнатюк рассказал “Первому региону”, что за эти 15 суток к Никите не пускали адвоката. Защитник говорит, что доставка в отдел была жёсткой.

“Никита Игнатюк после административного ареста на 15 суток, задержан и находится в ИВС на Окрестина, как подозреваемый по ст. 342 ч.1 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Вчера, во второй половине дня, был первый допрос следователем в присутствии адвоката. Никита вину не признает. В деле есть еще два объяснения Никиты, которые были взяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках предварительной проверки по уголовному делу по данной статье. Никита изначально вину не признавал, показания не менял.

Главным доказательством совершения Никитой противоправных действий в материалах дела, со слов адвоката, является сюжет на ОНТ, в котором Никиту обвинили в «разукомплектовании водомета». Никита назвал этот сюжет клеветой.


Сейчас мы будем активно разыскивать автора этого сюжета (те самые «коллеги», о которых писать считается признаком дурного тона) для того, чтобы адвокат смог поговорить и взять предварительные объяснения в рамках своих полномочий“, – рассказал Александр Игнатюк.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]