Никита Игнатюк отбыл 15 суток, однако снова задержан на 72 часа. Александр Игнатюк рассказал “ Первому региону ”, что за эти 15 суток к Никите не пускали адвоката. Защитник говорит, что доставка в отдел была жёсткой.





“Никита Игнатюк после административного ареста на 15 суток, задержан и находится в ИВС на Окрестина, как подозреваемый по ст. 342 ч.1 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».





Вчера, во второй половине дня, был первый допрос следователем в присутствии адвоката. Никита вину не признает. В деле есть еще два объяснения Никиты, которые были взяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках предварительной проверки по уголовному делу по данной статье. Никита изначально вину не признавал, показания не менял.





Главным доказательством совершения Никитой противоправных действий в материалах дела, со слов адвоката, является сюжет на ОНТ, в котором Никиту обвинили в «разукомплектовании водомета». Никита назвал этот сюжет клеветой.









Сейчас мы будем активно разыскивать автора этого сюжета (те самые «коллеги», о которых писать считается признаком дурного тона) для того, чтобы адвокат смог поговорить и взять предварительные объяснения в рамках своих полномочий“, – рассказал Александр Игнатюк.