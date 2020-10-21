



Как сообщают читатели Office Life, плановая госпитализация прекращена с 21 октября в Минской городской клинической больнице №2. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун подтвердила эту информацию.





По словам представителя Минздрава, пока распоряжений об отмене плановой госпитализации ведомство централизованно не рассылало. Насчет 2-й больницы Минска речь идет, скорее, о частном случае.





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В Беларуси суточное число новых случаев COVID-19 уже некоторое время держится на уровне около 600 человек. Всего в мире выявлено уже более 40 млн зараженных коронавирусом, умерло более 1,1 млн заболевших.