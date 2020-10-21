В Минске из-за коронавируса снова отменяют плановую госпитализацию в больницы
Вторая волна коронавируса привела к отмене плановой госпитализации белорусов в больницы.
Как сообщают читатели Office Life, плановая госпитализация прекращена с 21 октября в Минской городской клинической больнице №2. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун подтвердила эту информацию.
По словам представителя Минздрава, пока распоряжений об отмене плановой госпитализации ведомство централизованно не рассылало. Насчет 2-й больницы Минска речь идет, скорее, о частном случае.
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14:17 21/10/2020
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