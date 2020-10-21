







Белорусские адвокаты заявляют о помехах в работе по административным делам, связанным с участием подзащитных в несанкционированных акциях протеста.





"Много нарушений в административном процессе имеет место, в том числе прав адвоката на полноценное оказание юридической помощи", - заявил адвокат Сергей Зикрацкий журналистам во вторник в Минске.





Зикрацкий пояснил, что он и его коллеги зачастую не знают, куда при задержании отвезли их клиентов.





"В Минске 9 районных управлений внутренних дел (РУВД), если клиент сам не выйдет на связь, то административный процесс начнётся без моего участия: составят протокол, отвезут в ИВС, а дальше суд. Очень редко клиенты получают возможность сделать телефонный звонок, чтобы сообщить, где они находятся", - заявил он.





По словам Зикрацкого, задержанных не сразу оформляют в дежурной части РУВД, поэтому прибывшим адвокатам там говорят, что их подзащитных у них нет.





"Начиная с августа мне удалось попасть только в Октябрьское РУВД - только потому, что там находились журналисты. Больше мне, сколько я ни пытался, никуда попасть не получилось. Нескольких моих коллег-адвокатов все же пускали в РУВД. Но это скорее исключение, чем правило", - сказал он.





После того, как в РУВД на человека оформили административный протокол, его везут в ИВС. Но шансов попасть туда к клиенту у адвоката ещё меньше, чем в РУВД - из-за ситуации с коронавирусом, утверждает Зикрацкий. В следующий раз защитник, как правило, сможет встретиться с клиентом только в суде, добавил он.





Адвокаты, по словам Зикрацкого, сталкиваются ещё с рядом помех в своей работе. Например, когда пытаются найти суд, который будет рассматривать дело его подзащитного. "Если адвокату неизвестно РУВД, которое оформляло производство, то соответственно ему неизвестен и суд, который будет рассматривать дело", - пояснил он.





Зикрацкий указал также на невозможность конфиденциального общения с клиентом в суде, которое сейчас из-за коронавируса организовано по скайпу.





"В зале судебного заседания остаётся секретарь, а в ИВС рядом с клиентом находится надзиратель. Таким образом у нас происходит конфиденциальное общение", - констатировал адвокат. Он подчеркнул, что эти и другие нарушения ограничивают права адвокатов и подзащитных.





Как сообщалось, только в Минске с начала протестов к административной ответственности привлечено около 3 тыс. человек.





"Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску (к административной ответственности) за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) – это административные штрафы по статье 23.34", - сказал прокурор столицы Олег Лаврухин в интервью телеканалу СТВ, вышедшем в эфир в воскресенье, 11 октября.







