+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лилия Власова после освобождения из СИЗО общается только с мужем и адвокатами

Юрист и член президиума Координационного совета Лилия Власова из СИЗО переведена под домашний арест

Напомним, известного белорусского юриста и медиатора Лилию Власову Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля задержал 31 августа. Как сообщал Координационный совет, она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. Освободили ее 16 октября.

- Заключение под стражу на протяжении 47 дней сказывается на моральном и физическом состоянии человека. Дома стены лечат, - рассказал «Комсомолке» ее адвокат Андрей Николаев. 

По его словам, Лилия Власова общается только с мужем и адвокатами.

- Избранная мера пресечения устанавливает такие ограничения.

- Как у нее настрой?

- У Лилии Владимировны всегда на протяжении всего времени был боевой настрой. Она сохраняет его и сейчас.

Андрей Николаев, у которого взята подписка о неразглашении, воздержался от комментариев по поводу статьи, по которой обвиняют Власову.

- Это является тайной следствия.

Как ранее сообщалось, в отношении Власовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 243 УК «Уклонение от уплаты налогов».

Напомним, Илья Салей, Виталий Шкляров и Лилия Власова, которым изменили меру пресечения, встречались с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]