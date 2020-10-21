По его словам, в Украину с сентября уехали около 3 тысяч человек, а на территорию Польши — около 10 тысяч человек. В Латвию и Литву, по словам Бегуна, — не более 500 человек.





Также Бегун отметил, что "определенные лица использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси" (цитата БелТА)