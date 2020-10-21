Минчанка укусила милиционера - уголовное дело уже в суде. А за зверства силовиков не заведено еще НИ ОДНОГО!
В Беларуси почти ежедневно заводятся уголовные дела по фактам якобы "насилия" в отношении силовиков, но неизвестно ни об одном деле за пытки и зверства силовиков в отношении граждан, которых они по закону обязаны были защищать.
Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело о "применении насилия" в отношении милиционера (ст. 364 УК).
По нему проходит 29-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Минска, 29 августа силовики пытались задержать группу молодых людей, которые шли колонной на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей.
Упомянутая женщина была в ней вместе с братом. Она успела забежать в троллейбус, где ее и задержали силовики. Одного из них минчанка, отбиваясь, укусила за левое бедро (это было зафиксировано видео). С того времени она находится под стражей.
В Беларуси почти ежедневно заводятся новые уголовные дела по фактам насилия в отношении милиционеров. А вот о делах об избиениях и пытках протестующих до сих пор ничего не слышно.
Источник: euroradio.fm
11:13 21/10/2020
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