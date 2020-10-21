Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело о "применении насилия" в отношении милиционера (ст. 364 УК).





По нему проходит 29-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Минска, 29 августа силовики пытались задержать группу молодых людей, которые шли колонной на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей.





Упомянутая женщина была в ней вместе с братом. Она успела забежать в троллейбус, где ее и задержали силовики. Одного из них минчанка, отбиваясь, укусила за левое бедро (это было зафиксировано видео). С того времени она находится под стражей.





В Беларуси почти ежедневно заводятся новые уголовные дела по фактам насилия в отношении милиционеров. А вот о делах об избиениях и пытках протестующих до сих пор ничего не слышно.