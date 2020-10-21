“Мы убеждены, что наивысшей человеческой ценностью являются жизнь и

здоровье, поэтому оказываем медицинскую помощь людям независимо от их

социального происхождения, вероисповедания, политических взглядов и

национальности.





Мы возмущены невероятной жестокостью представителей силовых структур Республики Беларусь в отношении мирных граждан и считаем абсолютно недопустимым бесчеловечное обращение с задержанными и препятствование получению ими своевременной и адекватной медицинской помощи”, – заявляют они.





Главные требования, содержащиеся в письме:





прекращение насилия со стороны силовых структур, расследование всех фактов причинения телесных повреждений и пыток;





освобождение политических заключенных и всех граждан, задержанных за мирную демонстрацию протеста;





признание официальных итогов выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года недействительными и проведение новых выборов.





Работники системы здравоохранения Беларуси также заявили, что в случае появления информации о попытках давления, угрозах увольнения или об иных нарушениях прав тех, кто подписался под этим письмом, все они будут действовать солидарно, данные факты незамедлительно будут преданы огласке в средствах массовой информации и переданы в международные правозащитные организации, а их коллегам оказана юридическая, материальная и иная необходимая помощь.





Всего за день письмо подписали более 700 медработников.



