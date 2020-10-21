Прекратить насилие и остановить беззаконие! - открытое письмо медработников
Белорусские медики призывают своих коллег подписать открытое письмо работников системы здравоохранения Республики Беларусь.
“Мы убеждены, что наивысшей человеческой ценностью являются жизнь и
здоровье, поэтому оказываем медицинскую помощь людям независимо от их
социального происхождения, вероисповедания, политических взглядов и
национальности.
Мы возмущены невероятной жестокостью представителей силовых структур Республики Беларусь в отношении мирных граждан и считаем абсолютно недопустимым бесчеловечное обращение с задержанными и препятствование получению ими своевременной и адекватной медицинской помощи”, – заявляют они.
Главные требования, содержащиеся в письме:
прекращение насилия со стороны силовых структур, расследование всех фактов причинения телесных повреждений и пыток;
освобождение политических заключенных и всех граждан, задержанных за мирную демонстрацию протеста;
признание официальных итогов выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года недействительными и проведение новых выборов.
Работники системы здравоохранения Беларуси также заявили, что в случае появления информации о попытках давления, угрозах увольнения или об иных нарушениях прав тех, кто подписался под этим письмом, все они будут действовать солидарно, данные факты незамедлительно будут преданы огласке в средствах массовой информации и переданы в международные правозащитные организации, а их коллегам оказана юридическая, материальная и иная необходимая помощь.
Всего за день письмо подписали более 700 медработников.
10:51 21/10/2020
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