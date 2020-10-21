Москва продолжает отрицать факт отравление главного критика Кремля, несмотря на выводы экспертов. «Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ», — жалуются в МИД РФ, сразу же объясняя причину, почему в ОЗХО ограничили отчет: «По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия».



