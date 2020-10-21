Нет тела - нет дела. В России не будут расследовать "дело Навального" об отравлении
Данные доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам проведения анализов образцов российского оппозиционного политика Алексея Навального, которые были опубликованы ранее, являются неполными, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
Москва продолжает отрицать факт отравление главного критика Кремля, несмотря на выводы экспертов. «Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ», — жалуются в МИД РФ, сразу же объясняя причину, почему в ОЗХО ограничили отчет: «По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия».
Российские представители назвали заключение международной организации, членом которой является РФ, «сугубо формальным», отметив, что выводов ОЗХО недостаточно для возбуждения уголовного дела: «Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы “преднамеренном отравлении” блогера остаются не подкреплёнными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — продолжают свою мысль в МИД РФ, пишет sobesednik.ru
09:50 21/10/2020
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