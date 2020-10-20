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«Лістапад»: закрытый показ конкурсных фильмов для международного жюри

Белорусское жюри кинофестиваля «Лістапад» сможет увидеть все картины в минских кинотеатрах.

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», рассказала журналистам директор кинофестиваля Анжелика Крашевская.

Показ конкурсных фильмов для международного жюри пройдет на одной из закрытых онлайн-платформ.


— Это связано как с ситуацией с коронавирусом, так и с желанием обезопасить авторское фестивальное кино от попадания в свободный доступ в Сети, — рассказала А. Крашевская.

Завершается формирование состава жюри. Что касается гостей форума, то опять же из-за коронавируса ждать звезд кино в Минске не стоит, однако вполне возможно общение с актерами и режиссерами через платформу Zoom.

А вот белорусское жюри и зрители будут смотреть картины в кинотеатрах «Центральный», «Пионер», «Беларусь», Falcon Club Бутик Кино и Silver Screen в Galileo. Церемонии открытия и закрытия форума по традиции пройдут в «Москве».

— Праздник кино состоится, и несмотря на непростое время мы сделали всё, чтобы фестиваль не умер, — подытожила А. Крашевская.

ММКФ «Лiстапад» пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом «Магия образа». В фестивале примут участие около 120 лент из 50 стран.
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