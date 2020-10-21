В белорусские школы вернулся коронавирус - вторая волна

Антисептик, соблюдение дистанции, ношение масок – такие способы не встретиться с коронавирусом знает четвероклассник Алексей Проманенков.





Министерства образования и здравоохранения разработали рекомендации для учебного процесса в условиях распространения коронавируса. Но дети продолжают болеть. Сдвигов в развитии дистанционного обучения также не произошло, несмотря на то, что в прошлом учебном году четвертая четверть фактически не была учебной.





Единственное, что остается родителям, – обучать детей правилам гигиены, контролировать состояние здоровья и надеяться, что «пронесет».









Учителя, по словам детей, работают без масок, а дети не знают, где располагаются санитайзеры.





Родители школьников еще в сентябре говорили, что школы не готовы к новой волне пандемии. Сегодня о проблеме говорят уже и учителя. Правда, открыто на камеру – отказываются. В 66-й минской школе, например, болеют больше половины педагогов, но говорят об этом только на условиях анонимности. Мы поговорили с учительницей одной из минских школ, в которой к середине октября уже четыре класса уходили на карантин. И единственной защитой педагога в этой ситуации остается маска.





Недавно Минздрав изменил правила определения контактов первого уровня – тех, кому дают больничный. Среди школьников на карантин вместе с больным уйдет только сосед по парте, остальные дети продолжат ходить на занятия.







