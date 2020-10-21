Умер известный ученый и общественный деятель Юрий Воронежцев
Умер известный гомельский ученый и общественный деятель Юрий Воронежцев, сообщают «Сильные новости».
Юрий Воронежцев в 1989 году был выбран народным депутатом СССР от Гомеля. Занимался проблемами радиации.
Юрий Иванович оставался главным экспертом в регионе по радиации и последствиям аварии на ЧАЭС, а также последовательным противником строительства БелАЭС.
Воронежцев — автор более 30 изобретений, двух монографий и около 50 научных публикаций.
08:44 21/10/2020
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