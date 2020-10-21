Во Франции в рамках расследования дела об убийстве радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в ходе начальных слушаний обвинения могут быть предъявлены семи задержанным. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на свои судебные источники.





По его сведениям, среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу за деньги информации о преподавателе, отец радикала, активно критиковавший Пати, исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три товарища нападавшего, сопровождавшие его при покупке оружия.





Остальные задержанные по делу о теракте освобождены, пишет агентство.





Национальная церемония прощания с убитым учителем состоится 21 октября.





Напомним, 16 октября в пригороде Парижа исламист обезглавил учителя истории, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммунюэль Макрон назвал это убийство терактом и призвал французов сплотиться в условиях этого нападения, пишет telegraf.by





Позже тысячи французов вышли на улицы, чтобы почтить память убитого учителя. Люди собрались на центральных площадях Парижа, Марселя, Страсбурга, Лилля, Лиона, Тулузы и десятков других городов.



