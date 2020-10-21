Пандемия: число заражений COVID-19 превысило 40,7 млн

По его данным, на утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 124 тыс. 27 человек против 1 млн 117 тыс. 572 на утро вторника, излечились 27 млн 846 тыс. 487 человек.





В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.









Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 273 тыс. 296 заражений коронавирусом и 221 тыс. 52 летальных исхода. Более 3,2 млн человек в США излечились от коронавируса.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 597 тыс. 63 заболевших COVID-19 при 115 тыс. 197 смертельных случаях и 6,7 млн поправившихся, пишет interfax.by





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 273тыс. 954 случая заражения, умерли 154 тыс. 837, вылечены 4,5 млн человек.







