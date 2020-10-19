помощь милиции горожанин провел целое расследование и надеялся, что раз уж злоумышленника нашли, его привлекут к ответственности. Но в ответ – тишина. Поэтому он решил предать свою историю огласке, "чтобы люди знали, как работает наша милиция", – пишет Intex-press.





Семья Анатолия Тузова живет в одном из спальных районов города. И обычно их машина "ночует" неподалеку от дома. Однако 8 августа 2020 года из-за неисправности ее вынуждены были оставить в центре города, на улице Гагарина.





Когда наутро хозяева машины вернулись за ней, обнаружили, что заднее стекло разбито. Естественно, вызвали милицию. Приехал наряд, автомобиль осмотрели, составили протокол и уехали.





– Я остался ждать, пока мою машину отбуксируют. И тут ко мне подошла женщина, которая живет неподалеку, и рассказала, что ночью к ней во двор приезжали милиция и скорая, так как там какой-то пьяный хулиганил. Женщина обратила внимание, что у хулигана этого были порезаны руки, – вспоминает Анатолий.





Сопоставив факты, мужчина предположил, что хулиган, о котором говорит женщина, может быть тем, кто разбил стекло в его машине. Поэтому тут же поспешил поделиться важной, как ему показалось, информацией с милицией.





Собственное расследование

Анатолий рассчитывал, что раз человеку вызывали скорую, милиции несложно будет его вычислить. И что произойдет это очень быстро. Но прошла примерно неделя, а о поимке ночного хулигана не было никаких новостей. Поэтому мужчин решил провести собственное расследование. Он обратился в частные магазины рядом с местом, где стояла его машина, и попросил у них записи с камер видеонаблюдения за ту ночь, когда она была повреждена.





– Я пришел, объяснил ситуацию, и мне без проблем предоставили эти записи. Я спросил, приходила ли к ним милиция. Сказали, что нет, никто не приходил, – рассказывает горожанин.





Примерно через десять дней после случившегося семья получила письмо из ГОВД. В нем говорилось, что по факту повреждения стекла в машине была проведена проверка, "однако установить лицо, совершившее противоправное деяние, в настоящее время не представилось возможным". Также было написано, что поиски будут продолжаться и если злоумышленника найдут, его привлекут к административной ответственности, "о чем будет сообщено дополнительно".





От такого ответа Анатолий опешил. Он не мог понять, как милиция не смогла найти человека, если даже элементарных шагов по его поиску (вроде просмотра записей камер) не предприняла.





– Почему мы эти записи взяли, а милиция их не затребовала? – недоумевал он.

"Милиция себя охраняет лучше, чем меня!"

Только после того, как Анатолий написал жалобу в прокуратуру, приложив к ней ответ из ГОВД и диск с записями с камер видеонаблюдения, его дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки. Супругов вызвали в милицию, еще раз опросили и буквально в тот же день сообщили, что злоумышленник найден, предложив Анатолию самому с ним связаться и договориться о возмещении ущерба.





– Оказалось, человек этот живет в Гродненской области. Я ему звонил, он обещал приехать, но в итоге пропал. Я снова обратился в милицию, на что мне сказали, мол, он пьет, ведет асоциальный образ жизни, звоните ему сами, – вспоминает Анатолий. – Работа нашей милиции – это просто шок! Я должен сам искать свидетелей, видеозаписи брать, предоставить им все данные, а в итоге – ноль. Получается, если ты пьяница, ты можешь делать все что хочешь и тебе за это ничего не будет?





С момента последнего контакта Анатолия с милицией по делу о повреждении его авто, по его словам, прошло около двух недель. Он уже и стекло в своей машине успел заменить, а официального ответа из ГОВД так и не дождался. Тем не менее снова туда обращаться мужчина не намерен.

Анатолий не стал дожидаться, пока виновного накажут и заставят возместить ущерб, и заменил разбитое стекло в машине

– А смысл? Опять обивать пороги, ходить, проситься? Так к ним же еще и попасть! Чтобы зайти в кабинет, телефон отдай, паспорт отдай, чуть ли не размер трусов свой объяви. Милиция себя охраняет лучше, чем меня! – возмущается Анатолий. – И сегодня, если я разобью милицейскую машину, с меня, думаю, три шкуры снимут. А мою машину, получается, можно разбить, и никаких действий со стороны нашей милиции не будет.





Несмотря на то, что взыскать ущерб и наказать злоумышленника мужчина уже отчаялся, он решил рассказать свою историю, "чтобы люди знали, как работает наша милиция".





– Я хочу, чтобы люди понимали: вот это наша милиция, которую по телевизору показывают. Защитники. Только где эти люди, которые защищают порядок, почему они ничего не делают? – говорит горожанин. – Мне говорили, мол, такая ситуация в стране, вашим делом некому было заниматься. Так давайте все фабрики и заводы закроем, раз ситуация в стране. Почему вы свою работу не делаете, а остальные должны работать?

Без комментариев

Журналисты Intex-press попыталась получить официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации в пресс-службе Барановичского ГОВД. Два дня они тщетно пытались дозвониться до официального представителя ведомства Анастасии Гурской, однако ни по одному номеру она так и не ответила.





Тогда журналисты отправили письмо ей на электронную почту. Описав ситуацию, они попросили разъяснить, какие действия предпринимались сотрудниками правоохранительных органов по поиску злоумышленника, установлен ли он, привлечен ли к ответственности и почему потерпевшего никто не ставит в курс дела.





"Если человек установлен и возбуждено уголовное дело, комментарии дают следствие и прокуратура, так как дальше не наша юрисдикция", – написала Анастасия Гурская.





Если Барановичский ГОВД все-таки захочет дать пояснения по поводу ситуации, описанной горожанином Анатолием Тузовым, и пришлет комментарий, журналисты его опубликуют.