Белорусский зубров готовят к отстрелу?





Процедуру инициировало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это связано с необходимостью правового урегулирования оптимизации численности зубров в микропопуляциях.





В Беловежской микропопуляции, к примеру, в 2019 году численность животных достигла 590 особей, что в 1,68 раза превышает оптимальную. Осиповичская микропопуляция в это же время насчитывала 480 особей (в 3,69 раза больше «нормы»), Озерская - 350 особей (превышение - в 2,18 раза).





Для оптимизации половозрастной структуры требуется проведение изъятия зубра в указанных микропопуляциях, утверждает министерство. То есть отстрел?







