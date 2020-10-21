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«О назначении нового ректора узнал так же, как и вы – из Telegram-канала»

Весть о том, что Александр Вячеславович Драган уходит с должности ректора, облетела брестские СМИ еще в пятницу.

Но тогда официального подтверждения этого факта так и не появилось. Зато вчера в 10.22 Telegram-канал «Пул Первого» сообщил: «В трех вузах страны будут новые ректоры. ... Потенциальные кандидаты прямо сейчас в приемной Первого (так здесь называют главу государства)». И уже в 12.13 - следующая новость: «В МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ - новые ректоры». В Брестском вузе - Александр Баханович, экс-проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета.

"Вечерний Брест" связался с покидающим свой пост ректором БрГТУ Александром Драганом и задали ему несколько вопросов. Сразу оговоримся - Александр Вячеславович (кстати, любимец студентов) голосом не дрогнул, открыт, общается с привычной для него легкостью. «Все будет хорошо», - заверил он нас. И мы в это охотно верим.


- Александр Вячеславович, вы сегодня складываете полномочия или еще будете какое-то время руководить университетом?

- Все зависит от того, когда поступят официальные документы. Сегодня утром я пришел на работу, подписывал документы, давал распоряжения, занимался своими обычными делами. Еще ничего не знал. Узнал о новом назначении из тех же источников, что и вы.

- Из Telegram-канала «Пул Первого»?

- Да.

- С чем связана такая ротация кадров?

- Если вы клоните к тому, почему я ухожу, то могу сказать: по соглашению сторон.

- Известно, что студенты вышли на акцию, чтобы выразить вам поддержку...

- Не стоит это называть «акцией», студенты поблагодарили за совместную работу, разошлись.

- Наверное, это самое важное - оценка студентами работы ректора? Приятно, когда благодарят?

- Ну, в общем, да.

- Вы останетесь в университете?

- Я работаю по совместительству на кафедре машиностроения и эксплуатации автомобилей доцентом. Пока остаюсь.

- А в должности ректора сколько времени набирали опыт?

- Два с половиной года, с мая 2018-го.

- Вся ваша жизнь связана с этим университетом?

- Да, здесь учился. Потом до аспирантуры немного поработал ассистентом. Уехал в Минск учиться в аспирантуре там работал в Академии наук, институте надежности машин. Теперь он называется Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси. Потом вернулся в Брест и уже начинал работать в нашем университете младшим научным сотрудником.

- А в детстве?.. Ваш отец, Вячеслав Игнатьевич Драган, долгое время был здесь проректором. Не водил в эти стены еще ребенком?

- На работу - не помню. Но наша семья вольно-невольно оказывалась в кругу всех сотрудников университета.

- Вы знаете вновь назначенного ректора БрГТУ Александра Геннадьевича Бахановича?

- Лично не знакомы.
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