Коронавирус: «В апреле были скорее напуганные, а сейчас реанимация заполнена»
Как осенью в Беларуси дела с коронавирусом и надбавками медиков?
С начала пандемии за материальной помощью обратились почти 6 тысяч медиков, переболевших COVID-19. Они говорят, что в сентябре начался резкий скачок заболеваемости, надбавки не увеличились, но платить их стали более-менее справедливо
Напомним, с конца марта работникам учреждений здравоохранения стали постепенно вводить доплаты за работу с коронавирусными больными. Хотя поначалу справедливыми их назвать было сложно: к примеру, врачи получали доплаты, а водители скорых - нет. В середине апреля вышел указ о материальном стимулировании работников, который расширил список тех, кому положены надбавки. Но и тут система начислений была странной: в одной больнице врачам платили одинаковую сумму вне зависимости от количества пациентов с COVID-19, в другой сумма надбавки зависела от количества смен и контактов с больными.
К осени многое изменилось, стабильным осталось только количество умерших на уровне 2 - 5 человек в сутки и надбавки медикам за работу с COVID-19.
Фельдшер больницы скорой помощи в Витебском райцентре рассказывает, что к лету деньги стали платить исправно. С надбавками у женщины в сентябре вышло 1313 рублей, без них было бы 850. Единственное но: если медик контактировал с пациентом, которому сделали тест на следующий день и тот оказался положительным, то контактом это не признается - и надбавка не положена. «Мы уже не обращаем на это внимания, хорошо, хоть что-то платят», - говорит фельдшер.
- У нас индивидуальный подход к каждому медработнику, - рассказывает врач скорой помощи Татьяна. - Например, если за сутки работы на скорой у меня был хоть один ковидный пациент, надбавка начисляется за весь день. Есть вызовы, когда диспетчер заранее сообщает, что ковидному пациенту стало плохо, но в большинстве случаев мы не знаем, к кому едем. Если подозреваю, что перевезенный больной может быть болен, то ставлю знак вопроса. В конце месяца все медики подсчитывают свои дни и передают их старшему фельдшеру. Тот сверяет наши выезды с базой подтвержденных пациентов. За месяц надбавки получаются небольшие - в среднем я контактирую с 7 - 8 «подозрительными» пациентами, но подтверждается около трех. Хотя у некоторых коллег подтверждались все контакты, а если они составят более 30% от смен, то платят полную надбавку - около 1650 рублей после вычета налогов. Остальным платят около 130 рублей за каждую ковидную подтвержденную смену. У меня в сентябре вышла надбавка за три смены (36 часов) - 450 рублей.
Рентгенолог Мария не стала продлевать контракт в больнице Гродно, где ей не платили надбавки, и с августа перешла работать в поликлинику. Надбавок здесь тоже для нее не положено, то свой отдельный кабинет, который исключает контакт с ковидными пациентами и лаборантами, которые приходят на рентген.
- В поликлинике надбавки платят лаборантам рентген-отделения, врачам и санитаркам не платят, потому что те якобы не контактируют с больными. Хотя пациенты постоянно заходят к нам со своими вопросами, мы их консультируем, - говорит врач-рентгенолог.
Медсестра минской больницы скорой помощи Екатерина говорит, что им грех жаловаться: надбавки как платили, так и платят:
- В сентябре у меня вышла надбавка 58 рублей - за один 8-часовой рабочий день, а летом бывало до 120 рублей. В моем отделении платят надбавки за операцию с ковидным больным, например за трахеостому при сильном поражении легких. А вот больных стало намного больше, чем весной: у подруги-медика в отделении раньше лежало в среднем 30 человек, а сейчас - 40 - 50.
Во второй волне виноваты школы?
И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич недавно заявил, что вторая волна случилась в стране из-за того, «что мы наблюдаем в выходные». А вот многие медики уверены, что причина - в отсутствии карантина в школах.
- В августе у нас все было более-менее спокойно, хотя вызовы к пациентам с коронавирусом случались постоянно. Резкий сказок произошел в начале сентября, пациентов с COVID-19 стало даже больше, чем в апреле, - рассказывает медсестра больницы в Ушачах. - В апреле было больше напуганных, а сейчас вся реанимация заполнена, каждый день меняют баллоны с кислородом. Большой вклад в это внесла школа: сначала заболел директор, потом учителя, потом - дети, но если дети всегда болеют в легкой форме, то некоторые учителя чудом выкарабкались. Карантина нет, к началу октября все уже дружно вышли с самоизоляции в школу, пусть и с масочным режимом.
Медики тоже болеют, но анализы предпочитают сдавать платно - так проще и быстрее. Что примечательно, многие говорят, что с вирусом столкнулись не на работе, а дома - через детей-школьников.
- У нас в больнице анализов каждый день берут очень много, и у медиков тоже, если есть симптомы. Но мы предпочитаем сами делать платно, тесты уже везде есть. Врачей переболела добрая половина, хотя у меня, например, дочка принесла коронавирус из школы, она болела бессимптомно, но заразила папу, и тот на месяц слег дома с пневмонией. Я продолжала ходить на работу и до сих пор не могу понять, как могла не заразиться от них, живем-то все вместе. И экспресс-тест, и ПЦР показали, что я не болела.
Рентгенолога из Гродно мы застали на самоизоляции дома. Сначала у нее заболел муж, теперь и она.
- Я была на больничном, но в ПЦР-тесте мне отказали - нет оснований. Я сделала его потом по месту работы, и через 4 дня пришел положительный результат. А ведь я все эти дни ходила на работу, - рассказывает Мария. - Сейчас я сижу на самоизоляции, а в отделении выясняют, остались еще выплаты профсоюза переболевшим медработникам или нет. Заведующая просила потом прийти на работу и написать заявление на компенсацию на 200 рублей. Но пока непонятно, положена ли материальная помощь при бессимптомной болезни конкретно в моей поликлинике.
ОФИЦИАЛЬНО
Средняя сумма помощи переболевшим медикам - 644 рубля
Сколько всего медработников переболели коронавирусом, в Минздраве оперативно ответить не смогли.
- Медицинские работники, когда заболевают, обслуживаются по месту жительства. Есть общее количество заболевших, но кто они, медики или учителя, сказать сложно, - пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Ванина.
В Белорусском профсоюзе медицинских работников рассказали, сколько медиков получили компенсации после того, как заболели COVID-19 на рабочем месте. Однако стоит понимать, что такая цифра тоже не охватывает общее количество заболевших медицинских работников.
- Мы владеем информацией о том, сколько переболевших медиков обратились за материальной помощью в Фонд поддержки (создан в апреле Федерацией профсоюзов Беларуси для помощи переболевшим ковидом медикам. - Ред.). К нам обращаются только медики, заразившиеся во время исполнения трудовых обязанностей, а нетрудоспособность у них по листу составила больше 21 дня, - пояснила «Комсомолке» Ольга Шастина, главный бухгалтер Белорусского профсоюза работников здравоохранения. - С апреля к нам обратились 5968 медиков, сумма оказанной материальной помощи - 3 млн 847 тысяч рублей.
08:14 21/10/2020
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