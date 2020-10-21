С начала пандемии за материальной помощью обратились почти 6 тысяч медиков, переболевших COVID-19. Они говорят, что в сентябре начался резкий скачок заболеваемости, надбавки не увеличились, но платить их стали более-менее справедливо





Напомним, с конца марта работникам учреждений здравоохранения стали постепенно вводить доплаты за работу с коронавирусными больными. Хотя поначалу справедливыми их назвать было сложно: к примеру, врачи получали доплаты, а водители скорых - нет. В середине апреля вышел указ о материальном стимулировании работников, который расширил список тех, кому положены надбавки. Но и тут система начислений была странной: в одной больнице врачам платили одинаковую сумму вне зависимости от количества пациентов с COVID-19, в другой сумма надбавки зависела от количества смен и контактов с больными.





К осени многое изменилось, стабильным осталось только количество умерших на уровне 2 - 5 человек в сутки и надбавки медикам за работу с COVID-19.





Фельдшер больницы скорой помощи в Витебском райцентре рассказывает, что к лету деньги стали платить исправно. С надбавками у женщины в сентябре вышло 1313 рублей, без них было бы 850. Единственное но: если медик контактировал с пациентом, которому сделали тест на следующий день и тот оказался положительным, то контактом это не признается - и надбавка не положена. «Мы уже не обращаем на это внимания, хорошо, хоть что-то платят», - говорит фельдшер.





- У нас индивидуальный подход к каждому медработнику, - рассказывает врач скорой помощи Татьяна. - Например, если за сутки работы на скорой у меня был хоть один ковидный пациент, надбавка начисляется за весь день. Есть вызовы, когда диспетчер заранее сообщает, что ковидному пациенту стало плохо, но в большинстве случаев мы не знаем, к кому едем. Если подозреваю, что перевезенный больной может быть болен, то ставлю знак вопроса. В конце месяца все медики подсчитывают свои дни и передают их старшему фельдшеру. Тот сверяет наши выезды с базой подтвержденных пациентов. За месяц надбавки получаются небольшие - в среднем я контактирую с 7 - 8 «подозрительными» пациентами, но подтверждается около трех. Хотя у некоторых коллег подтверждались все контакты, а если они составят более 30% от смен, то платят полную надбавку - около 1650 рублей после вычета налогов. Остальным платят около 130 рублей за каждую ковидную подтвержденную смену. У меня в сентябре вышла надбавка за три смены (36 часов) - 450 рублей.